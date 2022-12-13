Оккупанты подключают на ЗАЭС мобильные котельные – МАГАТЭ

На захваченной россиянами Запорожской АЭС оккупанты подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции.

Источник: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Детали: Как отмечает МАГАТЭ, 13 декабря его команду на ЗАЭС проинформировали, что на станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных дизельных котельных, которые предназначены для предотвращения замерзания критически важных систем ЗАЭС в зимний период, в том числе для обогрева рабочих помещений для персонала ЗАЭС.

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Мобильные дизельные котельные мощностью 1-3 МВт установлены и эксплуатируются на одном из энергоблоков, еще несколько развернуты на других площадках промплощадки.

На ЗАЭС есть 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы к выдаче электроэнергии в случае отсутствия всей электроэнергии вне площадки.

Однако для повышения способности справиться с такой потерей электроэнергии за пределами площадки в качестве меры предосторожности в настоящее время также разворачиваются мобильные дизель-генераторы.

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Два таких мобильных генератора во вторник были подключены к одному из энергоблоков и находились в режиме ожидания, еще несколько мобильных генераторов проходили испытания перед подключением к другим реакторам.

13 декабря ЗАЭС потеряла связь с резервной линией электропередач напряжением 330 киловольт (кВ) с электросетью, станция продолжала получать электроэнергию от основной внешней линии электропередач 750 кВ.