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Литва забороняє пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів

Середа, 14 грудня 2022, 01:19
фото: GETTY IMAGES

Сейм Литви у вівторок проголосував за так званий закон про дерадянізацію, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних й авторитарних режимів та їхніх ідеологій із використанням громадських об’єктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Закон, за який проголосували 103 члени Сейму і який буде підписаний президентом Литви найближчим часом, створює правову основу для вилучення з громадських місць символів тоталітаризму й авторитаризму, як-то пам'ятники, меморіальні об'єкти, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів.

На громадських об’єктах заборонятиметься згадування осіб, які були або є активними учасниками політичних, військових і репресивних структур окупаційної влади, а також назв організацій, подій або дат, які символізують тоталітарні або авторитарні режими та їхні ідеології.

На громадських об'єктах також буде заборонено розміщувати знаки військової агресії таких режимів проти іншої держави, знаки радянської окупації Литви в 1940-1941 і 1944-1990 роках, нацистської окупації в 1939-1944 роках.

Заборони не поширюються на музеї, архіви, бібліотеки під час організації виставок, інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими та їхні наслідки, використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва та колекціонування.

Литовський центр досліджень геноциду та опору або муніципальна влада зможуть визнавати громадські об'єкти такими, що пропагують тоталітарні або авторитарні режими та їхні ідеології. Спеціальна міжвідомча комісія повинна буде попередньо представити свою оцінку.

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Планується, що закон набуде чинності 1 травня 2023 року.

Наразі в Литві передбачено лише адміністративну відповідальність за демонстрацію, розповсюдження і пропаганду символів деяких тоталітарних і авторитарних режимів. Однак відтоді, як Росія почала війну в Україні, багато муніципалітетів виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських солдатів.

Теми: Литва
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