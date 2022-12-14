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Литва запрещает пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов

Среда, 14 декабря 2022, 00:19
Литва запрещает пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов
фото: GETTY IMAGES

Сейм Литвы во вторник проголосовал за так называемый закон о десоветизации, который предусматривает запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий с использованием общественных объектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Закон, за который проголосовали 103 члена Сейма и который будет подписан президентом Литвы в ближайшее время, создает правовую основу для изъятия из общественных мест символов тоталитаризма и авторитаризма, таких как памятники, мемориальные объекты, названия улиц, площадей и других общественных объектов.

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На общественных объектах будет запрещено упоминание лиц, которые были или являются активными участниками политических, военных и репрессивных структур оккупационной власти, а также названий организаций, событий или дат, символизирующих тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии.

На общественных объектах также будет запрещено размещать знаки военной агрессии таких режимов против другого государства, знаки советской оккупации Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах, нацистской оккупации в 1939-1944 годах.

Запреты не распространяются на музеи, архивы, библиотеки при организации выставок, информировании общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях, использовании таких предметов и информации в целях образования, науки, профессионального искусства и коллекционирования.

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Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти смогут признавать общественные объекты пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии. Специальная межведомственная комиссия должна будет предварительно представить свою оценку.

Планируется, что закон вступит в силу 1 мая 2023 года.

Сейчас в Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов. Однако с тех пор, как Россия начала войну в Украине, многие муниципалитеты выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских солдат.

Темы: Литва
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