Петиція про ветування реформи містобудування набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала понад 25 000 голосів у рекордно стислі терміни.

Джерело: Рух "Чесно"

Пряма мова лідерка Руху "Чесно" Віти Думанської: "Петиція набрала голоси по суті одразу після голосування…

Вимагаємо у президента не підписувати законопроєкт і відправити його на доопрацювання".

Що передувало: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст і селищ, архітектори та громадські активісти.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у Верховній Раді готуються голосувати за скандальний законопроєкт №5655 щодо містобудівної реформи, який критикують, зокрема, архітектори, органи місцевої влади та активісти.

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"Один з найбільших ризиків: громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе", - заявляв Рух "Чесно".

Архітектори критикують законопроєкт за утиски прав архітекторів та ризики монополізації ринку. Напередодні вони записали звернення з закликом депутатів не ухвалювати законопроєкт – вони заявляють, що документ враховує виключно інтересам забудовників і нашкодить містам.

Глави українських міст та селищ також виступили проти скандального законопроєкту №5655 про реформу містобудування.

Органи місцевої влади - за лобізм великих забудовників та обмеження прав місцевого самоврядування. Громадські активісти - за відсутність інструментів для широкого громадського контролю та корупційні ризики в Мінрегіоні.

Проєкт встановлює штрафи не за формальні порушення, а за умисні протиправні дії, парирувала Шуляк. Вона додає, що при підготовці документа до другого читання враховані зауваження НАЗК, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, Міністерства юстиції та Міністерства культури.

Представники бізнесу відповіли, що внесених правок недостатньо. Вони пропонували провести широке обговорення законопроєкту зі стейкхолдерами.

Детальніше про законопроєкт № 5655 щодо реформи містобудування читайте у статті ЕП: Нові правила гри чи підігрування забудовникам. Як Рада може змінити містобудування?

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