Петиция о ветировании реформы градостроительства набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием ветировать законопроект 5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности набрала более 25 000 голосов в рекордно сжатые сроки.

Источник: Рух "Чесно"

Прямая речь лидера Движения "Честно" Виты Думанской: "Петиция набрала голоса по сути сразу после голосования...

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Требуем у президента не подписывать законопроект и отправить его на доработку".

Что было раньше: Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Напомним:

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Сообщалось, что в Верховной Раде готовятся голосовать за скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе, который критикуют, в частности, архитекторы, органы местной власти и активисты.

"Один из самых больших рисков: граждане не будут иметь никакого влияния на то, что и как строят застройщики, а частный контроль даст застройщикам возможность контролировать самих себя", - заявили в "Чесно".

Архитекторы критикуют законопроект за ущемление прав архитекторов и риски монополизации рынка. Накануне они записали обращение с призывом депутатов не принимать законопроект - они заявляют, что документ учитывает исключительно интересы застройщиков и навредит городам.

Главы украинских городов и сел выступили против принятия скандального законопроекта №5655 о реформе градостроительства.

Органы местной власти - за лоббизм крупных застройщиков и ограничение прав местного самоуправления. Общественные активисты - за отсутствие инструментов для широкого общественного контроля и коррупционные риски в Минрегионе.

Подробнее о законопроекте № 5655 по реформе градостроительства читайте в статье ЭП: Новые правила игры или подыгрывание застройщикам. Как Рада может изменить строительство в городах?

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Что не так с ключевым законопроектом в реформе градостроительства