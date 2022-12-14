У ПВК "Вагнер" росіяни завербували 23 тисячі ув’язнених – ЦНС

"Вагнерівці" на окупованій Луганщині. Фото з соцмережі

Завербованих у російських в’язницях "вагнерівців", яких нараховують 23 тисячі, росіяни кидають у бій і "використовують при штурмі як м’ясо".

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Загалом окупанти завербували 23 тис. ув’язнених, яких використовують при штурмі як м’ясо.

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Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати".

Деталі: У ЦНС уточнюють, що з ув’язнених формують штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки яким командири груп спостерігають за діями "підлеглих".

"При цьому, ці втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", адже кваліфікований особовий склад й керівництво не бере участь в штурмі", – зазначають у центрі.

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