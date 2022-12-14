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В ЧВК "Вагнер" россияне завербовали 23 тысячи заключенных – ЦНС

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 02:42
"Вагнеровцы" на оккупированной Луганщине. Фото из соцсети

Завербованных в российских тюрьмах "вагнеровцев", которых насчитывается 23 тысячи, россияне бросают в бой и "используют при штурме как мясо".

Источник: ЦНС

Дословно: "В общем оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как мясо.

Причиной является то, что их смерть не резонирует у российского общества и поэтому позволяет россиянам не думать о потерях".

Детали: В ЦНС уточняют, что из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которым командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных".

"При этом, эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме", – отмечают в центре.

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Темы: войнаВагнертюрьма
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