Байден підписав закон про одностатеві шлюби
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар.
Джерело: CNN, Байден у twitter
Пряма мова: "Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес.
Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність".
"Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх.
Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу".
"Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.
Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни".
Деталі: Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.
Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.
As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”— President Biden (@POTUS) December 14, 2022
Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.
There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi