Байден підписав закон про одностатеві шлюби

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар.

Джерело: CNN, Байден у twitter

Пряма мова: "Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес.

Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність".

"Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх.

Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу".

"Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.

Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни".

Деталі: Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.

Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi