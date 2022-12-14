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Байден підписав закон про одностатеві шлюби

Ольга Глущенко Середа, 14 грудня 2022, 04:12
фото: twitter Байдена

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар.

Джерело: CNN, Байден у twitter

Пряма мова: "Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес.

Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність".

"Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх.

Тому що сьогодні я підписую Закон про повагу до шлюбу".

"Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.

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Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни".

Деталі: Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою.

Він зобов'язує штати визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.

Теми: БайденСША
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