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Байден подписал закон об однополых браках

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 04:12
фото: twitter Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар.

Источник: CNN, Байден в twitter

Прямая речь: "Сегодня, с подписанием Закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс.

Есть немного вещей, которые являются столь же понятными и правильными, как брачное равенство".

"Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех.

Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку".

"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите.

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Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны".

Детали: Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который определял брак как соглашение между мужчиной и женщиной.

Он обязывает штаты признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.

Темы: БайденСША
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