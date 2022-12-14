Байден подписал закон об однополых браках
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар.
Источник: CNN, Байден в twitter
Прямая речь: "Сегодня, с подписанием Закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс.
Есть немного вещей, которые являются столь же понятными и правильными, как брачное равенство".
"Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех.
Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку".
"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите.
Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны".
Детали: Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который определял брак как соглашение между мужчиной и женщиной.
Он обязывает штаты признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.
As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”— President Biden (@POTUS) December 14, 2022
Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.
There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi