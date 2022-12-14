Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден подписал закон об однополых браках

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 03:12
Байден подписал закон об однополых браках
фото: twitter Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар.

Источник: CNN, Байден в twitter

Прямая речь: "Сегодня, с подписанием Закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс.

Реклама:

Есть немного вещей, которые являются столь же понятными и правильными, как брачное равенство".

"Сегодня Америка делает еще один шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех.

Потому что сегодня я подписываю Закон об уважении к браку".

ВИДЕО ДНЯ

"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите.

Мы не могли относиться к ним с равным достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны".

Детали: Новый закон официально отменяет Закон о защите брака, который определял брак как соглашение между мужчиной и женщиной.

Он обязывает штаты признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.

Темы: БайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: