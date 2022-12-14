Генсек ООН: Через руйнування Україна потребує потужної міжнародної підтримки
Середа, 14 грудня 2022, 04:15
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань в Україні вимагають потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства.
Джерело: заява Гутерріша
Пряма мова: "Війна в Україні – це невпинний гуманітарний кошмар…
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…Масштаби руйнувань по всій країні вимагають потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства – далеко за межами гуманітарної допомоги.
Ми повинні інвестувати у відновлення та реконструкцію України, щоб запобігти перетворенню нинішньої кризи на бідність, голод і злидні для мільйонів українців.
І ми повинні працювати разом, щоб створити умови для встановлення миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права".
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