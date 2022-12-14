Генсек ООН: Из-за разрушений Украина нуждается в мощной международной поддержке
Среда, 14 декабря 2022, 05:15
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений в Украине требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества.
Источник: заявление Гутерриша
Прямая речь: "Война в Украине - это непрерывный гуманитарный кошмар...
...Масштабы разрушений по всей стране требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества - далеко за пределами гуманитарной помощи.
Мы должны инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины, чтобы предотвратить превращение нынешнего кризиса в бедность, голод и нищету для миллионов украинцев.
И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом".