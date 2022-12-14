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Генсек ООН: Из-за разрушений Украина нуждается в мощной международной поддержке

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 04:15
Генсек ООН: Из-за разрушений Украина нуждается в мощной международной поддержке
фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений в Украине требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества.

Источник: заявление Гутерриша

Прямая речь: "Война в Украине - это непрерывный гуманитарный кошмар...

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...Масштабы разрушений по всей стране требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества - далеко за пределами гуманитарной помощи.

Мы должны инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины, чтобы предотвратить превращение нынешнего кризиса в бедность, голод и нищету для миллионов украинцев.

И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом".

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Темы: ООНвойнаУкраина
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