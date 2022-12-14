Генсек ООН: Из-за разрушений Украина нуждается в мощной международной поддержке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что масштабы разрушений в Украине требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества.

Источник: заявление Гутерриша

Прямая речь: "Война в Украине - это непрерывный гуманитарный кошмар...

Реклама:

...Масштабы разрушений по всей стране требуют мощной поддержки со стороны международного сообщества - далеко за пределами гуманитарной помощи.

Мы должны инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины, чтобы предотвратить превращение нынешнего кризиса в бедность, голод и нищету для миллионов украинцев.

И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом".