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Росіяни випустили по житлових кварталах Нікополя і Марганця понад 50 снарядів

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 07:05
Росіяни випустили по житлових кварталах Нікополя і Марганця понад 50 снарядів
Наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині. Фото з Telegram Резніченка

Уночі 14 грудня російські окупанти випустили понад 50 снарядів з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області – пошкоджені будинки, СТО, газопроводи та лінії електропередачі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста – Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів".

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Деталі: У Нікополі загарбники пошкодили кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

 
Наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині

Фото з Telegram Резніченка

У Марганці – близько десятка приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В оселях мешканців виникло дві пожежі – їх уже ліквідували вогнеборці.

ВІДЕО ДНЯ

Минулося без постраждалих.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаНікополь
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