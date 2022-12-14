Россияне выпустили по жилым кварталам Никополя и Марганца более 50 снарядов

Последствия ударов россиян по Днепропетровской области. Фото из Telegram Резниченко

Ночью 14 декабря российские оккупанты выпустили более 50 снарядов из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области – повреждены дома, СТО, газопроводы и линии электропередачи.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов".

Детали: В Никополе захватчики повредили несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.

Последствия ударов россиян по Днепропетровской области Фото из Telegram Резниченко

В Марганце – около десятка частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

В домах жителей возникло два пожара – их уже ликвидировали пожарные.

Обошлось без пострадавших.