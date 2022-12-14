Росія запускає "Шахеди" з Азовського моря - Повітряні сили

Росія 14 грудня запускає іранські безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря, наразі десяток – збито.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів.

Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "шахедів" противника".

Деталі: У Повітряних силах наголошують, що станом на 8.10 бойова робота ще триває.

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