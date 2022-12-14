Россия запускает "Шахеды" с Азовского моря - Воздушные силы

Россия 14 декабря запускает иранские беспилотники с восточного побережья Азовского моря, на данный момент десяток - сбиты.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

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Ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.

Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов.

Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже уничтожено десять "шахедов" противника".

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Детали: В Воздушных силах отмечают, что по состоянию на 8.10 боевая работа еще продолжается.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога.