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Россия запускает "Шахеды" с Азовского моря - Воздушные силы

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 08:28
иллюстрация Воздушных сил

Россия 14 декабря запускает иранские беспилотники с восточного побережья Азовского моря, на данный момент десяток - сбиты.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.

Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов.

Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже уничтожено десять "шахедов" противника".

Детали: В Воздушных силах отмечают, что по состоянию на 8.10 боевая работа еще продолжается.

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Темы: войнаПВОВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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