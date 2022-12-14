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Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч вояк

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 08:46
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч вояк
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили близько 740 російських окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 970 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
  • РСЗВ – 404 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: УкраїнаРосіявійнаГенштаб
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