Россия в войне с Украиной уже потеряла 96 тысяч вояк
Среда, 14 декабря 2022, 08:46
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 740 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла уже около 96 тысяч военных.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 96 000 (+740) человек ликвидировано,
- танков – 2 970 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 5 937 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1 931 (+0) ед,
- РСЗО – 404 (+0) ед,
- средств ПВО – 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,
- крылатых ракет – 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 562 (+13) ед,
- специальной техники – 171 (+1) ед.
Данные уточняются.