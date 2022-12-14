Загарбники атакують і зазнають втрат на Луганщині, поливають вогнем Донеччину – ОВА

За минулу добу Збройні сили відбивали атаки загарбників біля населених пунктів Луганської області, через значну кількість поранених під потреби окупантів віддали 2 лікарні.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Луганщина: відбито атаки російських загарбників в районах Новоселівського, Червонопопівки і Білогорівки.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках російських обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони Новоселівського, Стельмахівки, М’ясожарівки, Греківки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Піщаного. Усі атаки відбиті.

У зв’язку зі значною кількістю поранених так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передані лікарня № 15 у Ювілейному під Луганськом та лікарня № 3 в самому Луганську. Збільшується і кількість загиблих.

Донеччина: зранку відбувся масований артобстіл з системи РСЗВ по старій частині Авдіївки. Влучання по приватним будинкам.

ВІДЕО ДНЯ

По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій, на ранок — активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне, Первомайське.

Також вночі — ракетний обстріл Курахового (за попередніми даними, С-300 — 4 ракети). Пошкоджені приватні будинки та будівлі й споруди промислового підприємства, електричні мережі.

Вночі — обстріл смт.Курахівка Курахівської громади. Пошкоджено приватний будинок.

Вночі під ворожим артилерійським вогнем перебували м.Мар'їнка, м.Красногорівка, с.Георгіївка, с.Новомихайлівка.

Протягом доби та вночі інтенсивні артобстріли с.Яковлівка, с.Бахмутське, с. Роздолівка,

с.Парасковіівка. Пошкоджено чотири приватних будинка, дитсадок, приміщення ДП "Артемсіль".

Вчора вдень внаслідок ракетного удару по Краматорську одна ракета впала у промисловій зоні, інша зруйнувала будівлю Донбаського інституту техніки та менеджменту; пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків, учбовий корпус Донбаської державної машинобудівної академії, будівля Державної реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю", будівля Краматорського автовокзалу.

Чернігівщина: за минулу добу — три обстріли, по Новгород-Сіверському району, із мінометів та скидання боєприпасу із безпілотника. Без руйнувань, одна людина отримала поранення.

Сумщина: вчора протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади. Противник завдав 28 ударів по прикордонню.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новодарівка, Новоандріївка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Малі Щербаки, Плавні.

Надійшло 12 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни знову тероризували Нікопольщину, били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двом містам

У Нікополі побиті кілька приватних будинків, СТО та лінії електропередач. У Марганці понівечені з десяток приватних будинків та господарських споруд, газогони та електромережі.

Без жертв.

Харківщина: окупанти продовжують завдавати ударів по Куп‘янщині. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки в районі Гряниківки Дворічанської громади. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані в Харківському та Чугуївському районах.

Без жертв.

Миколаївщина: вчора вдень — ворожий обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів зокрема: Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове та міста Херсон.

Продовжується роботи з відновлення електропостачання. Зі світлом тепер: Музиківка, Шкуринівка, Загорянівка, Богданівка, Петрівка, Велетенське, Первомайське, Розлив, Янтарне, Берегове.

Відновлюється водопостачання. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині.

Нацполіція та ДСНС знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів.

До Херсонської обласної лікарні доставлено ліки.

На деокупованих територіях Херсонщини продовжують надавати гуманітарну допомогу.