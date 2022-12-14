Захватчики атакуют и несут потери на Луганщине, поливают огнем Донетчину - ОВА

За минувшие сутки Вооруженные силы отражали атаки захватчиков возле населенных пунктов Луганской области, из-за значительного количества раненых под нужды оккупантов отдали 2 больницы.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Луганщина: отражены атаки российских захватчиков в районах Новоселовского, Червонопоповки и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях российским обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы Новоселовского, Стельмаховки, Мясожаровки, Грековки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Песчаного. Все атаки отбиты.

В связи со значительным количеством раненых так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных переданы больница № 15 в Юбилейном под Луганском и больница № 3 в самом Луганске. Увеличивается и количество погибших.

Донетчина: утром состоялся массированный артобстрел из системы РСЗО по старой части Авдеевки. Попадание по частным домам.

По линии обороны вокруг города ночью продолжались хаотичные обстрелы позиций, на утро - активизация штурмовых действий на направлениях Опытное, Водяное, Первомайское.

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Также ночью - ракетный обстрел Курахово (по предварительным данным, С-300 - 4 ракеты). Повреждены частные дома и здания и сооружения промышленного предприятия, электрические сети.

Ночью - обстрел пгт.Кураховка Кураховской громады. Поврежден частный дом.

Ночью под вражеским артиллерийским огнем находились г.Марьинка, г.Красногоровка, с.Георгиевка, с.Новомихайловка.

В течение суток и ночью интенсивные артобстрелы с.Яковлевка, с.Бахмутское, с. Роздоловка,

с.Парасковиевка. Повреждены четыре частных дома, детский сад, помещение ГП "Артемсоль".

Вчера днем в результате ракетного удара по Краматорску одна ракета упала в промышленной зоне, другая разрушила здание Донбасского института техники и менеджмента; повреждены 9 многоквартирных жилых домов, учебный корпус Донбасской государственной машиностроительной академии, здание Государственного реабилитационного учреждения "Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью", здание Краматорского автовокзала.

Черниговщина: за минувшие сутки - три обстрела, по Новгород-Северскому району, из минометов и сброс боеприпаса с беспилотника. Без разрушений, один человек получил ранения.

Сумщина: вчера в течение дня враг обстрелял Есманьскую, Белопольскую и Хотинскую громады. Противник нанес 28 ударов по пограничникам.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Каменское, Орехов, Дорожнянка, Новодаровка, Новоандреевка, Щербаки, Малая Токмачка, Малиновка, Малые Щербаки, Плавни.

Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Информация уточняется.

Днепропетровщина: россияне снова терроризировали Никопольщину, били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по двум городам

В Никополе побиты несколько частных домов, СТО и линии электропередач. В Марганце изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и электросети.

Без жертв.

Харьковщина: оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки в районе Гряниковки Двуречанской громады. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое. А также Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое и Двуречная.

Кроме того, вражеские обстрелы были зафиксированы в Харьковском и Чугуевском районах.

Без жертв.

Николаевщина: вчера днем - вражеский обстрел из ствольной артиллерии по прибрежной зоне Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов в частности: Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Меловое и города Херсон.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Со светом теперь: Музыковка, Шкуриновка, Загоряновка, Богдановка, Петровка, Велетенское, Первомайское, Разлив, Янтарное, Береговое.

Восстанавливается водоснабжение. Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине.

Нацполиция и ГСЧС обезвредили более 250 взрывоопасных предметов.

В Херсонскую областную больницу доставлены лекарства.

На деоккупированных территориях Херсонщины продолжают оказывать гуманитарную помощь.