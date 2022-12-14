Британська розвідка прокоментувала чутки про нібито відставку начальника Генштабу РФ

У британській розвідці розповіли, що підтвердити чутки про нібито відставку начальника російського Генштабу Валєрія Герасимова поки неможливо, але напруга між різними групами російських військових через невдачі в Україні, швидше за все, є і на найвищому рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 14 грудня.

У ньому згадують критику Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, нібито з власного досвіду участі у бойових діях проти України, недоліків стратегічного планування у російській армії, побудови масштабних оборонних укріплень, які, на його думку, не виправдають себе у сучасній війні.

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У британській розвідці вважають, що критика від Гіркіна є одним із відображень напружених дебатів серед російських військових загалом щодо того, як ведеться війна.

"У соцмережах останні 48 годин ширяться чутки, ніби начальника Генштабу РФ Валєрія Герасимова могли звільнити. Перевірити їх неможливо. Проте напруга між різними фракціями, швидше за все, є і серед верхівки російської армії", - зазначають в огляді.

Раніше розвідка Британії припустила, що Кремль вирішив не проводити традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною військовою операцією".