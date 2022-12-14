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Британская разведка прокомментировала слухи о якобы отставке начальника Генштаба РФ

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 10:08

В британской разведке рассказали, что подтвердить слухи о якобы отставке начальника российского Генштаба Валерия Герасимова пока невозможно, но напряжение между различными группами российских военных из-за неудач в Украине, скорее всего, есть и на самом высоком уровне. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 декабря. 

В нем упоминают критику Игоря Гиркина-Стрелкова, якобы на основе собственного опыта участия в боевых действиях против Украины, недостатков стратегического планирования в российской армии, построения масштабных оборонительных укреплений, которые, по его мнению, не оправдают себя в современной войне.

В британской разведке считают, что критика от Гиркина - одно из отражений напряженных дебатов среди российских военных в целом по поводу того, как ведется война.

"В соцсетях последние 48 часов ходят слухи, будто начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могли уволить. Проверить их невозможно. Однако напряжение между различными фракциями, скорее всего, есть и среди верхушки российской армии", - отмечают в обзоре. 

Ранее разведка Британии предположила, что Кремль решил не проводить традиционную большую пресс-конференцию Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Темы: Великобританияразведка
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