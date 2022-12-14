Британія навчає українських суддів для проведення судових процесів над воєнними злочинцями

Група з 90 українських суддів пройде підготовку, надану Великою Британією, для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських військових.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Перша група суддів відвідала сесії в секретному місці в регіоні минулого тижня, а в найближчі місяці приїдуть інші.

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Британія надала на цю програму фінансування у розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Генеральний прокурор Вікторія Прентіс сказала, що програма забезпечить безпрецедентне масштабне переслідування винуватців злочинів, поки триває війна.

Раніше міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що до відповідальності за воєнні злочини й звірства в Україні має бути притягнуте керівництво Росії включно з президентом Владіміром Путіним.

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Раніше про необхідність притягнення до відповідальності Путіна заявляв і президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.