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Британия обучает украинских судей для проведения судебных процессов над военными преступниками

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 10:01
Британия обучает украинских судей для проведения судебных процессов над военными преступниками

Группа из 90 украинских судей пройдет подготовку, предоставленную Великобританией, для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских военных.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Первая группа судей посетила сессии в секретном месте в регионе на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы приедут другие.

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Великобритания предоставила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что к ответственности за военные преступления и зверства в Украине должно быть привлечено руководство России, включая президента Владимира Путина.

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Ранее о необходимости привлечения к ответственности Путина заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распространяется проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Темы: ВеликобританияУкраина
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