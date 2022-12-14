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WBA відновила рейтинг російських та білоруських боксерів, щоб ті "продовжували кар'єру"

Альона Мазуренко Середа, 14 грудня 2022, 11:14
фото: WBA

Всесвітня боксерська асоціація вирішила поновити російських та білоруських боксерів у своїх рейтингах.

Джерело: Всесвітня боксерська асоціація

Дослівно: "Всесвітня боксерська асоціація (WBA) через свій Комітет з проведення чемпіонатів та Рейтинговий комітет оприлюднила заяву, в якій вирішила відновити російських та білоруських боксерів на їхніх місцях у рейтингах".

Деталі: У WBA вважають, що "спортсмени з цієї країни (Росії - ред.) не є військовослужбовцями або частиною уряду, тому не мають жодного відношення до війни проти України".

Водночас, якщо будь-який боєць висловиться на користь війни або буде причетний до неї - його негайно усунуть.

В асоціації заявили, що "в інтересах спорту та на користь кар'єри боксерів вони зможуть повернутися до рейтингів і провести бої за титули WBA".

Рішення прийняли після тривалого обговорення усіма членами обох комітетів під час ювілейної Конвенції Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • У березні WBA виключила боксерів з Росії і Білорусі з рейтингів асоціації.
  • Тоді WBA, а також Всесвітня боксерська організація (WBO), Всесвітня боксерська рада (WBC) і Міжнародна боксерська федерація (IBF) заявили, що не будуть санкціонувати бої і турніри в Росії.

Теми: спортРосіяБілорусь
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