WBA відновила рейтинг російських та білоруських боксерів, щоб ті "продовжували кар'єру"
Всесвітня боксерська асоціація вирішила поновити російських та білоруських боксерів у своїх рейтингах.
Джерело: Всесвітня боксерська асоціація
Дослівно: "Всесвітня боксерська асоціація (WBA) через свій Комітет з проведення чемпіонатів та Рейтинговий комітет оприлюднила заяву, в якій вирішила відновити російських та білоруських боксерів на їхніх місцях у рейтингах".
Деталі: У WBA вважають, що "спортсмени з цієї країни (Росії - ред.) не є військовослужбовцями або частиною уряду, тому не мають жодного відношення до війни проти України".
Водночас, якщо будь-який боєць висловиться на користь війни або буде причетний до неї - його негайно усунуть.
В асоціації заявили, що "в інтересах спорту та на користь кар'єри боксерів вони зможуть повернутися до рейтингів і провести бої за титули WBA".
Рішення прийняли після тривалого обговорення усіма членами обох комітетів під час ювілейної Конвенції Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
Нагадаємо:
- У березні WBA виключила боксерів з Росії і Білорусі з рейтингів асоціації.
- Тоді WBA, а також Всесвітня боксерська організація (WBO), Всесвітня боксерська рада (WBC) і Міжнародна боксерська федерація (IBF) заявили, що не будуть санкціонувати бої і турніри в Росії.