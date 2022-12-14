WBA обновила рейтинг российских и белорусских боксеров
Всемирная боксерская ассоциация решила восстановить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.
Источник: Всемирная боксерская ассоциация
Дословно: "Всемирная боксерская ассоциация (WBA) через свой Комитет по проведению чемпионатов и Рейтинговый комитет обнародовала заявление, в котором решила восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтингах".
Детали: В WBA считают, что "спортсмены из этой страны (России - ред.) не являются военнослужащими или частью правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины".
В то же время, если любой боец выскажется в пользу войны или будет причастен к ней - его немедленно отстранят.
В ассоциации заявили, что "в интересах спорта и в пользу карьеры боксеров они смогут вернуться в рейтинги и провести бои за титулы WBA".
Решение приняли после длительного обсуждения всеми членами обоих комитетов во время юбилейной Конвенции Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Напомним:
- В марте WBA исключила боксеров из России и Беларуси из рейтингов ассоциации.
- Тогда WBA, а также Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили, что не будут санкционировать бои и турниры в России.