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WBA обновила рейтинг российских и белорусских боксеров

Алена МазуренкоСреда, 14 декабря 2022, 10:14
WBA обновила рейтинг российских и белорусских боксеров
фото: WBA

Всемирная боксерская ассоциация решила восстановить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.

Источник: Всемирная боксерская ассоциация

Дословно: "Всемирная боксерская ассоциация (WBA) через свой Комитет по проведению чемпионатов и Рейтинговый комитет обнародовала заявление, в котором решила восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтингах".

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Детали: В WBA считают, что "спортсмены из этой страны (России - ред.) не являются военнослужащими или частью правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины".

В то же время, если любой боец выскажется в пользу войны или будет причастен к ней - его немедленно отстранят.

В ассоциации заявили, что "в интересах спорта и в пользу карьеры боксеров они смогут вернуться в рейтинги и провести бои за титулы WBA".

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Решение приняли после длительного обсуждения всеми членами обоих комитетов во время юбилейной Конвенции Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним: 

  • В марте WBA исключила боксеров из России и Беларуси из рейтингов ассоциации.
  • Тогда WBA, а также Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили, что не будут санкционировать бои и турниры в России.

Темы: спортРосcияБеларусь
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