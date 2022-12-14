WBA обновила рейтинг российских и белорусских боксеров

Всемирная боксерская ассоциация решила восстановить российских и белорусских боксеров в своих рейтингах.

Источник: Всемирная боксерская ассоциация

Дословно: "Всемирная боксерская ассоциация (WBA) через свой Комитет по проведению чемпионатов и Рейтинговый комитет обнародовала заявление, в котором решила восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтингах".

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Детали: В WBA считают, что "спортсмены из этой страны (России - ред.) не являются военнослужащими или частью правительства, поэтому не имеют никакого отношения к войне против Украины".

В то же время, если любой боец выскажется в пользу войны или будет причастен к ней - его немедленно отстранят.

В ассоциации заявили, что "в интересах спорта и в пользу карьеры боксеров они смогут вернуться в рейтинги и провести бои за титулы WBA".

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Решение приняли после длительного обсуждения всеми членами обоих комитетов во время юбилейной Конвенции Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним: