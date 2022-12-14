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У Польщі загинули в ДТП двоє громадян Молдови, серед пасажирів мікроавтобуса був українець

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 10:19

У Польщі в ДТП за участі мікроавтобуса й фури загинули двоє громадян Молдови, серед пасажирів автобуса був і громадянин України.

Про це повідомляє Newsmaker, посилаючись на коментар Міністерства закордонних справ.

12 грудня польські ЗМІ повідомили про аварію біля села Жабіково-Жондове у Підляському воєводстві, на півдорозі між Варшавою і Білостоком. Близько 15:40 фура на польських номерах, що рухалася по трасі S8, в’їхала у мікроавтобус на узбіччі, в якому - як тоді повідомили - було шестеро громадян Молдови. Внаслідок зіткнення двоє людей загинули, четверо - отримали травми різної тяжкості, постраждав також водій фури. 

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Внаслідок інциденту рух трасою був заблокований багато годин поспіль. Перевірка показала, що водій фури був тверезим. 

В МЗС Молдови згодом підтвердили, що у ДТП загинули двоє громадян Молдови, уточнивши також, що серед пасажирів мікроавтобуса - один громадянин України. 

"Внаслідок зіткнення двоє громадян Молдови загинули на місці, двоє - у лікарні, ще один вже виписаний", - повідомили у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Наскільки постраждав громадянин України, наразі невідомо.

Теми: МолдоваПольщаДТП
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