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В Польше погибли в ДТП двое граждан Молдовы, среди пассажиров микроавтобуса был украинец

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 10:19

В Польше в ДТП с участием микроавтобуса и фуры погибли двое граждан Молдовы, среди пассажиров автобуса был и гражданин Украины.

Об этом сообщает Newsmaker, ссылаясь на комментарий Министерства иностранных дел.

12 декабря польские СМИ сообщили об аварии возле села Жабиково-Жондово в Подляском воеводстве, на полпути между Варшавой и Белостоком. Около 15:40 фура на польских номерах, двигавшаяся по трассе S8, въехала в микроавтобус на обочине, в котором - как тогда сообщили - было шестеро граждан Молдовы. В результате столкновения два человека погибли, четверо - получили травмы различной тяжести, пострадал также водитель фуры. 

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В результате инцидента движение по трассе было заблокировано много часов подряд. Проверка показала, что водитель фуры был трезвым. 

В МИД Молдовы впоследствии подтвердили, что в ДТП погибли двое граждан Молдовы, уточнив также, что среди пассажиров микроавтобуса - один гражданин Украины. 

"В результате столкновения двое граждан Молдовы погибли на месте, двое - в больнице, еще один уже выписан", - сообщили в ведомстве.

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Насколько пострадал гражданин Украины, пока неизвестно.

Темы: МолдоваПольшаДТП
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