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У Росії створили "творчі фронтові бригади": підніматимуть бойовий дух окупантів

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 10:25
У Росії створили творчі фронтові бригади: підніматимуть бойовий дух окупантів
Виступ клоуна – представника творчої бригади. Фото РИА Новости

Міноборони Росії сформувало дві фронтові "творчі бригади" з акторами і музикантами, щоб надавати "морально-психологічну підтримку" російським окупантам в Україні. 

Джерело: російське видання РБК

Дослівно Міноборони РФ: "З метою підтримки високого морально-політичного і психологічного стану учасників СВО за рішенням міністра оборони Головним військово-політичним управлінням уперше в сучасній історії ЗС РФ сформовано на постійній основі дві фронтові творчі бригади, які складаються з мобілізованих професійних артистів, а також тих, хто добровільно вступив на військову службу".

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Деталі: Повідомляється, що до творчих бригад увійшли музиканти, драматичні актори, представники театру "Нова опера" і "Современник", професійний художник, артист цирку та вокальні виконавці. 

 
скриншот з вІдео Тасс

Серед їхніх завдань у Міноборони назвали збір армійського фольклору, а також "культурно-мистецьке обслуговування бійців у зоні проведення спецоперації". 

 
скриншот з вІдео Тасс

Один із керівників першої фронтової творчої бригади Владислав повідомив, що при створенні бригад звернулися до досвіду Другої світової війни, мовляв, тоді їх було близько 2 тисяч.

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Теми: Росіявійна
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