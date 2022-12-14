В России создали "творческие фронтовые бригады": будут поднимать боевой дух оккупантов

Минобороны России сформировало две фронтовые "творческие бригады" с актерами и музыкантами, чтобы предоставлять морально-психологическую поддержку российским оккупантам в Украине.

Источник: российское издание РБК



Дословно Минобороны РФ: "В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников СВО по решению министра обороны Главным военно-политическим управлением впервые в современной истории ВС РФ сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов".

Детали: Сообщается, что в творческие бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театра "Новая опера" и "Современник", профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

скриншот из видео Тасс

Среди их задач в Минобороны назвали сбор армейского фольклора, а также "культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации".

скриншот из видео Тасс

Один из руководителей первой фронтовой творческой бригады Владислав сообщил, что при создании бригад обратились к опыту Второй мировой войны, мол, тогда их было около 2 тысяч.