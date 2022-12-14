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Єгері ДШВ розгромили російські позиції під Бахмутом

Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 11:47
ілюстративне фото ДШВ

Воїни 71-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили ворожі позиції під Бахмутом Донецької області.

Джерело: відео бригади, пресслужба ДШВ

Деталі: Зазначається, що штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ разом з іншими підрозділами Збройних сил України зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута.

Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники. Вони і завершили остаточний опір російських окупантів.

Загалом, за даними десантників, було знищено близько десятка загарбників.

Теми: Донецька областьвійна
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