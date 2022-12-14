Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Егери ДШВ разгромили российские позиции под Бахмутом

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 11:47
иллюстративное фото ДШВ

Воины 71-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили вражеские позиции под Бахмутом Донецкой области.

Источник: видео бригады, пресс-служба ДШВ

Детали: Отмечается, что штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины заняли вражеские позиции вблизи Бахмута.

Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно зашли десантники. Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов.

Всего, по данным десантников, было уничтожено около десятка захватчиков.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ задержала "начальницу ВГА", которая помогла РФ с псевдореферендумом

Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"

инфографикаПочти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие

15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену

Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине - СМИ

Все новости...
Донецкая область
Пограничники остановили продвижение диверсантов РФ в Донецкой области 
РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 6 погибших – ОВА
Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области
Последние новости
13:15
Страны Балтии и Польша блокируют новые санкции против РФ, выступая против их ослабления
13:06
Россия может использовать дроны в любых погодных условиях – Центр исследований
12:57
Делегация НБУ встретилась с представителями МВФ перед утверждением новой программы
12:48
фотоСБУ задержала "начальницу ВГА", которая помогла РФ с псевдореферендумом
12:36
фотоВойска, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу – Минобороны Беларуси
12:36
Защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе села Диброва – Громов
12:29
Нацбанк вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты с подписью Пышного
12:21
Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"
12:18
США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии - СМИ
12:11
После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
Все новости...