Егери ДШВ разгромили российские позиции под Бахмутом

Воины 71-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили вражеские позиции под Бахмутом Донецкой области.

Источник: видео бригады, пресс-служба ДШВ

Детали: Отмечается, что штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины заняли вражеские позиции вблизи Бахмута.

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Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно зашли десантники. Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов.

Всего, по данным десантников, было уничтожено около десятка захватчиков.