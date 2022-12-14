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Шольц: Німеччина буде і надалі надавати фінансову та військову підтримку Україні

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 10:47

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальшу фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Про це він заявив під час виступу в Бундестазі, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Разом із нашими друзями та партнерами ми рішуче підтримали Україну – фінансово, гуманітарно та зброєю. Ми продовжуватимемо цю підтримку – рівно стільки, скільки це необхідно", – сказав Шольц.

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Канцлер заявив, що російська стратегія нападу на мирне українське населення не буде успішною. За словами Шольца, Путін "фундаментально прорахувався".

"Путін помилявся – про мужність українців, про Європу, про нас, про характер наших демократій, про нашу волю протистояти великодержавництву та імперіалізму. Це справжня історія цього 2022 року", - сказав Шольц.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду.

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Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.

415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.

Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.

Крім того, за результатами конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні для проходження зимового періоду. 

Теми: ШольцНімеччина
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