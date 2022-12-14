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Шольц: Германия будет и в дальнейшем оказывать финансовую и военную поддержку Украине

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 10:47

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Вместе с нашими друзьями и партнерами мы решительно поддержали Украину - финансово, гуманитарно и оружием. Мы будем продолжать эту поддержку - ровно столько, сколько необходимо", - сказал Шольц.

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Канцлер заявил, что российская стратегия нападения на мирное украинское население не будет успешной. По словам Шольца, Путин "фундаментально просчитался".

"Путин ошибался - о мужестве украинцев, о Европе, о нас, о характере наших демократий, о нашей воле противостоять великодержавию и империализму. Это настоящая история этого 2022 года", - сказал Шольц.

Напомним, Германия объявила о выделении Украине еще 50 млн евро помощи для прохождения зимнего периода.

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Как сообщалось, результатом конференции в Париже стало объявление государствами-партнерами Украины о предоставлении стране помощи в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.

415 млн евро будут выделены на энергетический сектор Украины, 25 млн евро - на водоснабжение, 38 млн евро - на продовольствие, 17 млн евро - на здравоохранение и 22 млн евро - на транспорт.

Остальные средства еще не распределены. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации, участвовавшие в конференции.

Кроме того, по результатам конференции во Франции будет создана платформа по координации помощи Украине для прохождения зимнего периода. 

Темы: ШольцГермания
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