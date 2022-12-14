Лідер німецької опозиції закликав уряд передати Україні танки

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вимагає, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав Мерц у відповідь на заяву канцлера Олафа Шольца в Бундестазі.

Реклама:

Мерц заявив, що уряд прикривається партнерами по НАТО, але це помилка. "В основному це залежить від вас", - сказав Мерц канцлеру, додавши, що уряд міг би легко надати важку техніку.

Раніше Берлін заявив, що продовжить військову підтримку Україні, але вона буде обмежена тими ж видами зброї, які вже були представлені раніше.

Нагадаємо, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх танків Leopard 2 поки що не прийняла.

ВІДЕО ДНЯ

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, про що раніше повідомляли ЗМІ.