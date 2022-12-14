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Лидер немецкой оппозиции призвал правительство передать Украине танки

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 12:38

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц требует, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Чем больше мы поможем, тем быстрее закончится эта война", - сказал Мерц в ответ на заявление канцлера Олафа Шольца в Бундестаге.

Мерц заявил, что правительство прикрывается партнерами по НАТО, но это ошибка. "В основном это зависит от вас", - сказал Мерц канцлеру, добавив, что правительство могло бы легко предоставить тяжелую технику.

Ранее Берлин заявил, что продолжит военную поддержку Украине, но она будет ограничена теми же видами оружия, которые уже были представлены ранее.

Напомним, Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщали СМИ.

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Темы: Германияоружие
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