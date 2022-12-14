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Дав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсона: СБУ викрила посіпаку

Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 11:52
Дав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсона: СБУ викрила посіпаку
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста.

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Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад росіян з тимчасово окупованого Криму. До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

Після звільнення обласного центру поплічник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя. Водночас вказано, що співробітники української спецслужби викрили його наміри і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС, зазначають в СБУ.

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За даними джерела УП, йдеться про компанію ТОВ "ІКСОРА" (згідно з відкритими реєстрами, існує з 2002 року -ред.)

На початку повномасштабного вторгнення підозрюваний підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора. Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в РФ. В обмін на співпрацю ворог обіцяв чоловіку безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

 

Чоловіку повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору.

Суд відправив його за грати.

Теми: ХерсонколабораціяСБУ
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