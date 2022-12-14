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Дал автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон: СБУ разоблачила пособника

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 12:52
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского пособника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, который участвовал в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города.

Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав россиян с временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, которые находились в автопарке предприятия.

После освобождения областного центра пособник агрессора пытался бежать в Молдову, чтобы избежать правосудия. В то же время указано, что сотрудники украинской спецслужбы разоблачили его намерения и задержали при попытке пересечения границы.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в том числе в страны ЕС, отмечают в СБУ.

По данным источника УП, речь идет о компании ООО "ИКСОРА" (согласно открытым реестрам, существует с 2002 года -ред.)

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В начале полномасштабного вторжения подозрваемый поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу страны-агрессора. Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ. В обмен на сотрудничество враг обещал мужчине беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.

 

Мужчине сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Суд отправил его за решетку.

Темы: ХерсонколлаборационизмСБУ
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