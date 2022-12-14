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Маріуполь: окупанти зносять квартал біля "Азовсталі" – міська рада

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 11:55
Маріуполь: окупанти зносять квартал біля Азовсталі – міська рада
Завод "Азовсталь" у Маріуполі, фото GETTY IMAGES

Російські окупанти планують знести цілий квартал поблизу заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. 

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Пряма мова: "Мапу із планами руйнації на базі "Яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно з ними у планах – знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська".

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Деталі: За інформацією відомства, у напівзруйнованих будинках цього кварталу досі живуть цивільні, в яких немає електроенергії, газу та опалення.

 
Маріупольська міська рада

Пряма мова: "Окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги".

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Теми: Маріупольокупаціябудівництво
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