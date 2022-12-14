Маріуполь: окупанти зносять квартал біля "Азовсталі" – міська рада

Російські окупанти планують знести цілий квартал поблизу заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Пряма мова: "Мапу із планами руйнації на базі "Яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно з ними у планах – знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська".

Деталі: За інформацією відомства, у напівзруйнованих будинках цього кварталу досі живуть цивільні, в яких немає електроенергії, газу та опалення.

Маріупольська міська рада

Пряма мова: "Окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги".