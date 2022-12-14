Мариуполь: оккупанты сносят квартал вблизи "Азовстали" – городской совет

Российские оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Карту с планами разрушения на базе "Яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им в планах - снести полностью квартал возле завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская".

Детали: По информации ведомства, в полуразрушенных домах этого квартала до сих пор живут гражданские, в которых нет электроэнергии, газа и отопления.

Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады".