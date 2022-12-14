Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь: оккупанты сносят квартал вблизи "Азовстали" – городской совет

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 декабря 2022, 11:55
Мариуполь: оккупанты сносят квартал вблизи Азовстали – городской совет
Завод "Азовсталь" в Мариуполе, фото GETTY IMAGES

Российские оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. 

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Карту с планами разрушения на базе "Яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им в планах - снести полностью квартал возле завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская".

Реклама:

Детали: По информации ведомства, в полуразрушенных домах этого квартала до сих пор живут гражданские, в которых нет электроэнергии, газа и отопления.

 
Мариупольский горсовет

Прямая речь: "Оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольоккупациястроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: