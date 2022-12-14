Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

Тут і далі фото з Telegram Єрмака

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої".

Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, громадянин США та 4 полеглих герої. Відео з Telegram Андрія Єрмака pic.twitter.com/VPPzl8vXKm December 14, 2022

Деталі: За його словами, вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.

Також повернули тіла 4 загиблих.



Єрмак подякував причетним до повернення воїнів додому і зазначив, що влада продовжує працювати, бо "попереду ще чимало роботи".

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