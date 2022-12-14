Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

Тут і далі фото з Telegram Єрмака

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої".

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Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, громадянин США та 4 полеглих герої. Відео з Telegram Андрія Єрмака pic.twitter.com/VPPzl8vXKm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 14, 2022

Деталі: За його словами, вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.

Також повернули тіла 4 загиблих.



Єрмак подякував причетним до повернення воїнів додому і зазначив, що влада продовжує працювати, бо "попереду ще чимало роботи".

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