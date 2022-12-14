Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 12:08
Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ
Тут і далі фото з Telegram Єрмака

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram  

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої".

Реклама:

Деталі: За його словами, вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді. 

 

Також повернули тіла 4 загиблих.

Єрмак подякував причетним до повернення воїнів додому і зазначив, що влада продовжує працювати, бо "попереду ще чимало роботи".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Лікар Грабовський. Історія медика з "Азовсталі", який перебуває в російському полоні

Теми: полоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: