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Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 13:08
Тут і далі фото з Telegram Єрмака

14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисники, які воювали на Донеччині та Луганщині.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram  

Пряма мова Єрмака: "Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої".

Деталі: За його словами, вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді. 

 

Також повернули тіла 4 загиблих.

Єрмак подякував причетним до повернення воїнів додому і зазначив, що влада продовжує працювати, бо "попереду ще чимало роботи".

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Теми: полоненівійна
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