Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ

Здесь и далее фото из Telegram Ермака

14 декабря состоялся очередной обмен пленными – Украина вернула домой 64 защитника, которые воевали в Донецкой и Луганской областях.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои".

Під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, громадянин США та 4 полеглих герої. Відео з Telegram Андрія Єрмака pic.twitter.com/VPPzl8vXKm December 14, 2022

Детали: По его словам, удалось освободить и гражданина США, который помогал украинцам, Мурекези Суеди.

Также вернули тела 4 погибших.

Ермак поблагодарил всех причастных к возвращению воинов домой и отметил, что власть продолжает работать, потому что "впереди еще немало работы".

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