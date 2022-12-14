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Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 13:08
Здесь и далее фото из Telegram Ермака

14 декабря состоялся очередной обмен пленными – Украина вернула домой 64 защитника, которые воевали в Донецкой и Луганской областях.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram 

Прямая речь Ермака: "Очередной обмен пленными. Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои".

Детали: По его словам, удалось освободить и гражданина США, который помогал украинцам, Мурекези Суеди. 

 

Также вернули тела 4 погибших.

Ермак поблагодарил всех причастных к возвращению воинов домой и отметил, что власть продолжает работать, потому что "впереди еще немало работы".

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Темы: пленныевойна
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