Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги "стражденному народу України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", – сказав він.

Протягом останніх місяців Ватикан організовував гуманітарні поставки, включно з надсиланням термоодягу українцям, які страждають від зимових холодів із обмеженим опаленням та електроенергією.

"Вони голодні. Їм холодно. Так багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо їх. Різдво у мирі та з Господом, але з українцями в серці", – додав понтифік.

Минулого тижня Папа Римський Франциск заплакав, коли згадав про страждання українців під час традиційної молитви у Римі.

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Більше про ставлення Франциска до України дивіться в інтерв’ю ЄвроПравди з Денисом Колядою, експертом з питань взаємодії церкви та держави, а також читайте у статті: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка.