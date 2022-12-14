Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину

Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству в этом году, а сэкономленные от сокращения расходов на подарки средства пожертвовать для помощи "страждущему народу Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время еженедельной общей аудиенции Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в этот праздничный сезон.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправим то, что мы сохраним, людям Украины, которые в этом нуждаются", – сказал он.

В течение последних месяцев Ватикан организовывал гуманитарные поставки, включая отправку термоодежды украинцам, которые страдают от зимних холодов с ограниченным отоплением и электроэнергией.

"Они голодны. Им холодно. Так многие умирают из-за нехватки врачей и медсестер. Не забывайте их. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце", – добавил понтифик.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск заплакал, когда упомянул о страданиях украинцев во время традиционной молитвы в Риме.

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Больше об отношении Франциска к Украине смотрите в интервью ЕвроПравды с Денисом Колядой, экспертом по вопросам взаимодействия церкви и государства, а также читайте в статье: Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика.