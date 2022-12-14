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Посли Групи семи відвідали один з "пунктів незламності"

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 13:39
фото з Twitter

Посли країн Групи семи відвідали один з "пунктів Незламності", вочевидь у Києві, та назвали воєнним злочином цілеспрямовані удари РФ по цивільній інфраструктурі

Про це вони повідомили у Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли відвідали "пункт незламності", щоб побачити вражаючі зусилля українських органів влади забезпечити тепло, світло й базові послуги для тих, кого торкнулися наслідки антигуманних і варварських ударів РФ по цивільній інфраструктурі. Ці атаки є воєнним злочином", - заявили посли.  

Нагадаємо, посол США Бріджит Брінк після ранкової атаки дронів 14 грудня запевнила, що Україна невдовзі отримає додаткову допомогу.

13 грудня на спеціальній конференції з підтримки України у Парижі  держави-партнери пообіцяли Україні допомогу загальним обсягом близько $1 млрд для проходження зимового періоду. Всього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації.

Крім того, за результатами конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні для проходження зимового періоду.

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