Послы Группы семи посетили один из "пунктов незламності"

Послы стран Группы семи посетили один из "пунктов Незламності", очевидно в Киеве, и назвали военным преступлением целенаправленные удары РФ по гражданской инфраструктуре

Об этом они сообщили в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы посетили "пункт Незламності", чтобы увидеть впечатляющие усилия украинских органов власти обеспечить тепло, свет и базовые услуги для тех, кого коснулись последствия антигуманных и варварских ударов РФ по гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются военным преступлением", - заявили послы.

Напомним, посол США Бриджит Бринк после утренней атаки дронов 14 декабря заверила, что Украина вскоре получит дополнительную помощь.

13 декабря на специальной конференции по поддержке Украины в Париже государства-партнеры пообещали Украине помощь общим объемом около $1 млрд для прохождения зимнего периода. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации.

Кроме того, по результатам конференции во Франции будет создана платформа по координации помощи Украине для прохождения зимнего периода.