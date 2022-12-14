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Послы Группы семи посетили один из "пунктов незламності"

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 13:39
фото из Twitter

Послы стран Группы семи посетили один из "пунктов Незламності", очевидно в Киеве, и назвали военным преступлением целенаправленные удары РФ по гражданской инфраструктуре

Об этом они сообщили в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы посетили "пункт Незламності", чтобы увидеть впечатляющие усилия украинских органов власти обеспечить тепло, свет и базовые услуги для тех, кого коснулись последствия антигуманных и варварских ударов РФ по гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются военным преступлением", - заявили послы.  

Напомним, посол США Бриджит Бринк после утренней атаки дронов 14 декабря заверила, что Украина вскоре получит дополнительную помощь.

13 декабря на специальной конференции по поддержке Украины в Париже государства-партнеры пообещали Украине помощь общим объемом около $1 млрд для прохождения зимнего периода. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации.

Кроме того, по результатам конференции во Франции будет создана платформа по координации помощи Украине для прохождения зимнего периода.

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