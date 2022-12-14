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У Горлівці точковим ударом знищили понад 100 окупантів: допомогло підпілля

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 12:54
У Горлівці точковим ударом знищили понад 100 окупантів: допомогло підпілля
Скриншот з google.maps

12 грудня в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області завдяки інформації від українського підпілля, ЗСУ знищили понад сотню російських загарбників.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними, було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку".

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Деталі: У ЦНС підкреслили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу України.

Спротив закликає усіх, хто має інформацію про розташування ворожих складів чи командних пунктів, анонімно повідомляти координати за посиланням.

Також ЦНС нагадує, що триває полювання на вагнерівців.  

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Теми: Донецька областьвійна
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