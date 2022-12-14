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В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 12:54
В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье
Скриншот из google.maps

12 декабря во временно оккупированной Горловке Донецкой области благодаря информации от украинского подполья, ВСУ уничтожили более сотни российских захватчиков.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные относительно расположения личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 человек личного состава врага и техника".

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Детали: В ЦНС подчеркнули, что каждый такой удар уменьшает наступательный потенциал врага и приближает победу Украины.

Сопротивление призывает всех, кто имеет информацию о расположении вражеских складов или командных пунктов, анонимно сообщать координаты по ссылке.

Также ЦНС напоминает, что продолжается охота на вагнеровцев. 

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Темы: Донецкая областьвойна
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