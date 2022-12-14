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З російського полону повернули громадянина США, затриманого окупантами в Херсоні

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 14:14

Громадянин США Суеді Мурекезі, який був затриманий російськими окупантами в окупованому Херсоні у червні, визволений з полону і повернувся на підконтрольну Україні території.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише "Європейська правда".

"Вдалося визволити цивільну особу – громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі. Його окупанти захопили ще у червні у Херсоні нібито "за участь у проукраїнських мітингах", - йдеться у повідомленні відомства на Facebook.

Мурекезі був затриманий 10 червня російськими окупаційними військами в Херсоні, де він проживав більше трьох років. Він провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України.

Сам американець та його близькі друзі й родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях в Україні. "Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного стосунку до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці", – сказав він журналістам.

Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в’язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.

На початку грудня повідомлялося, що Мурекезі все ще залишався у Донецьку, оскільки не міг виїхати без документів.

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Теми: СШАполонені
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