Из российского плена вернули гражданина США, задержанного оккупантами в Херсоне

Гражданин США Суэди Мурекези, который был задержан российскими оккупантами в оккупированном Херсоне в июне, освобожден из плена и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет "Европейская правда".

"Удалось освободить гражданское лицо - гражданина США, 35-летнего Суэди Мурекези. Его оккупанты захватили еще в июне в Херсоне якобы "за участие в проукраинских митингах", - говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Мурекези был задержан 10 июня российскими оккупационными войсками в Херсоне, где он проживал более трех лет. Он провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Сам американец и его близкие друзья и родственники утверждают, что он не участвовал в боевых действиях в Украине. "Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме", - сказал он журналистам.

В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документов, удостоверяющих личность, боевики ему не отдали.

В начале декабря сообщалось, что Мурекези все еще оставался в Донецке, поскольку не мог выехать без документов.