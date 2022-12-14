Лідери Косова підписали заявку на вступ до ЄС

Президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали у середу заявку на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Османі зазначила, що сьогодні "історичний момент", і Косово стало на крок ближчим до здійснення мрії тих, хто пожертвував своїм життям за свободу, незалежність і демократію, а також "до здійснення нашого спільного і непохитного прагнення приєднатися до Європейського Союзу".

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A historic moment. 🇽🇰 🇪🇺



A step closer to fulfilling the dream of those who sacrificed their lives for freedom, independence & democracy, as well as, fulfilling our common and unwavering ambition of joining the European Union. pic.twitter.com/TX9Ygwl2MJ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 14, 2022

Османі зазначила, що для громадян Косова немає іншої альтернативи, ніж вступ до ЄС. За її словами, Косово заслуговує бути частиною ЄС.

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"Наймолодша країна на найстарішому континенті, країна політичного плюралізму, Косово з вільною ринковою економікою, заслуговує бути частиною сім’ї ЄС. Наш шлях вперед чіткий, процес може бути довгостроковим, але ми зробимо всю роботу, щоб ЄС міг легше виконувати свою", - сказала Османі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Косово 15 грудня офіційно подасть до Брюсселя заявку на членство в Євросоюзі.

Наразі невідомо, як ЄС вчинить із заявкою Косова, його незалежність не визнали п'ять країн Євросоюзу: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Сербія з гнівом відреагувала на намір Косова подати заявку на вступ до ЄС, і офіційні особи заявили, що проситимуть п'ять країн ЄС, які не визнали Косово, а також Угорщину, заблокувати ініціативу в Брюсселі.